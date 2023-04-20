Bakan Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı olan Akar, Kayseri Valiliğinin kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı. Kayseri Valiliğindeki programa yerli otomobil Togg ile gelen Bakan Akar'ı, Vali Gökmen Çiçek ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, büyüyen ve daha da güçlenen Türkiye için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.



Bu büyümeye ve güçlenmeye yönelik risk, tehdit ve tehlike olarak gördükleri terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akar, bunun yanı sıra "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlıkların, ilgili kurum ve kuruluşların 6 Şubat depreminin ardından süratle harekete geçtiğini hatırlatan Akar, Mehmetçiğin de tüm imkanlarını seferber ederek ilk andan itibaren milletinin yanına, yardımına koştuğunu anlattı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Suriye'nin, Irak'ın kuzeyine yapılması gereken ne varsa Mehmetçik yaptı, yapmaya devam ediyor. İnşallah, tüm göstergeler bunu gösteriyor, terör belasından asil milletimizi kurtaracağız ve milletimizin bekasını ve refahını sağlamak suretiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:



"Daha büyük, daha güçlü olmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. 85 milyon bir ve beraber olarak, tek yumruk, tek yürek olarak çalışmasıyla bütün engelleri aşacağız. Sizlerin sevgisi, güveni, duası olduğu müddetçe Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemiz, devletimiz olarak aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz zorluk yok."

Savunma sanayine katkı konusunda Kayserili iş insanlarından daha fazla destek beklediklerini aktaran Akar, bu konudaki çalışmalara katkı sağladıklarını da söyledi.

Sözlerinin sonunda vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, programın ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek personelle bayramlaştı.