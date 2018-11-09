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Bakan Akar: Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Türkiye, FIR Hattı (Uçuş Bilgi Bölgesi) konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir'

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, FIR Hattı (Uçuş Bilgi Bölgesi) konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir" dedi.
 
Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Bakan Akar, "Fırat’ın doğusuyla ilgili temaslarımız sürüyor, çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin güneyinde, ister Irak’ın ister Suriye’nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler) Türkiye’nin 'evet' demediği hiçbir oldubittiyi arkanızda kim olursa olsun bize kabul ettiremezsiniz." diye konuştu.

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