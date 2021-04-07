Bakan Akar: Türkiye'nin imajını bozuyorlar, bedelini ödeyecekler

07 Nisan 2021 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye bir kez daha tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yoğun dönemini yaşadığına dikkat çeken Akar, her konuda özverili bir şekilde çalışıldığının altını çizdi.

Akar, "Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir? Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar? Haddini aşan bir bildiri bu. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler." dedi.

"TÜRKİYE'NİN İMAJINI BOZUYORLAR"

TRT Haber'in haberine göre, bildirinin yayımlanmasının Türkiye'nin imajına olumsuz yansıdığını belirten Akar, "Çık televizyonlar serbest, orada konuş, gazeteye yaz, konferans ver. Bir kere Türkiye'nin imajını bozuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bizi karıştırmayın. Biz işimizde, gücümüzdeyiz." diye konuştu.

Akar'ın değerlendirdiği bir konu da, üzerinde üniforması olduğu halde sarıkla namaz kılarken görüntülenen muvazzaf amiraldi. Akar, kamuoyunda tepki çeken "sarıklı amiral" için hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Savunması istenen sözleşmeli statüdeki personel ile ilgili karar hukuki süreç sonunda verilecek.

"DİYALOG VE BARIŞÇIL YÖNTEMLERLE SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ LAZIM"

Akar, dış gündem başlığında Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime de değindi. Sorunların 'Bölgesel Sahiplik İlkesi' doğrultusunda çözülmesi gerektiğini ifade eden Akar, "Krize sebebiyet vermeden Rusya ve Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerle dengeyi korumaya çalışıyoruz. Her problem çıktığında savaş, sıcak durum olmamalı. Diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözülmesi lazım." dedi.