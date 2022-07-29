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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

29 Temmuz 2022 Cuma 18:48 - Güncelleme:
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Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Her iki Bakan tarafından;

- Teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı,

- İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.

  • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov
  • tahıl koridoru

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