Bakan Akar ve komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı üs komutanlığını denetledi
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.
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