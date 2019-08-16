Bakan Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da

Son dakika... Bakan Akar ve komuta kademesi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.