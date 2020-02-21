AA 21 Şubat 2020 Cuma14:57 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:12

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında