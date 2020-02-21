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Güncel

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

HABERİN
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AA21 Şubat 2020 Cuma14:57 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:12

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

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