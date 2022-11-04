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Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi
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Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile helikopterle tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne geldi.

Tören kıtasıyla karşılanan Akar ve Stoltenberg, temsili şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bıraktı. Abide'nin önündeki kitabenin yanında çekilen fotoğrafın ardından Stoltenberg'e Çanakkale Savaşları'na ilişkin bilgi verildi.

Bu sırada Abide'yi ziyarete gelen vatandaşlar Bakan Akar'a yoğun ilgi gösterdi. "Kalbimiz sizinle", "sizinle gurur duyuyoruz" diye seslenen vatandaşlarla Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buradan Seddülbahir'e geçen Bakan Akar ve Stoltenberg önce Fransız Anıtı, ardından İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı (Cape Helles) ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anzak Koyu'na inen Akar ve Stoltenberg, daha sonra Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı'nı ardından da Yeni Zellanda Anıtı'nı ziyaret etti.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • Şehitler Abidesi

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