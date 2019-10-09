Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır.
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