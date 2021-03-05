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  • Bakan Akar'dan Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan askerler hakkında açıklama
Güncel

Bakan Akar'dan Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan askerler hakkında açıklama

Bitlis'te yaşanan askeri helikopter kazasında yaralananlar hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yaralılarımızın durumu şu anda iyi' dedi.

AA05 Mart 2021 Cuma 12:49 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 12:49
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Akar, Elazığ'da, helikopter kazasında şehit olan 11 asker için düzenlenen uğurlama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın sevilen bir arkadaşları olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimize hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef ki böyle elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bütün kurumlara, kişilere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Elazığlı hemşehrilerimiz çok destekte bulundu. Valimiz, Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımız. Tüm halkımız sağ olun, var olun. Yaralılarımızın durumu şu anda iyi."

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