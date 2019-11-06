Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.

(Bağdadi'nin eşi yakalandı) Yakın bir zamanda ek bilgiler de paylaşılacak ve netlik kazanacak. Şu anki noktada güvenlik kuvvetleri altında daha detaylı hazırlıklar yapılıyor. Elimize detaylar geldiğinde kamuya gerekli açıklama yapılacak.

- Biz DEAŞ ile mücadelede bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bütün araçlarımızı bu yönde kullanacağız. DEAŞ’a karşı mücadele göstereceğiz ve sadece Suriye’nin kuzeyi değil DEAŞ’ın var olduğu diğer bölgelerde de savaşacağız, aynı zamanda Avrupa ile işbirliği içerisindeyiz. - Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek.

Ayrıntılar gelecek...