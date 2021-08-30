Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı ile ilgili önemli açıklama: Değerlendirmeye hazırız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, 'Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız' dedi.
30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, "Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.