Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı ile ilgili önemli açıklama: Değerlendirmeye hazırız

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, "Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.