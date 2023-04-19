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Bakan Akar'dan Kubrakov'a Togg jesti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'a Kayseri ziyareti sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u tahsis etti.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Bakan Akar'dan Kubrakov'a Togg jesti
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Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov dün Milli Savunma Bakanı Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Milli Savunma Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov arasındaki görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak için oluşturulan tahıl girişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın, ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar ele alındı.

- KONUK BAKAN ZİYARET SIRASINDA TOGG KULLANDI

Kayseri'deki ziyaret sırasında Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığına verilen 06 MSB 02 plakalı yerli ve milli otomobil Togg'u Kubrakov'a tahsis etti.

Akar, görüşmenin yapıldığı otelin kapısında karşıladığı Kubrakov'a bu otomobile binen ilk kişi olduğunu belirterek, "Biz daha binmedik, Nasıl beğendiniz mi" diye sordu. Kubrakov da Bakan Akar'a teşekkür ederek Togg'a yönelik beğenisini dile getirdi.

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