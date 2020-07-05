star.com.tr 05 Temmuz 2020 Pazar 16:58 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 17:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere 3 Temmuz Cumartesi günü Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Burada önemli mesajlar veren Bakan Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz.

Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık. Elimizden geldiğince Libyalı kardeşlerimize bu alanlarda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Darbeci Hafter'in bütün Libya'ya hakim olmak gibi hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu, engelledi. Bunu sadece biz değil dünya genelinde basın, akademi kurulları ve askeri çevreler de 'Türkler geldi buranın kaderi, Hafter'in durumu değişti' hükmünü rahatlıkla söylüyor."



BBC RÖPORTAJINDA DİKKAT ÇEKEN 'RUS HELİKOPTERİ' DETAYI

Bakan Akar, Libya ziyaretine eşlik eden gazetecilerden BBC muhabiri Orla Guerin'e burada bir röportaj verdi.

Röportaja ait bir kareyi Twitter hesabından paylaşan Orla Guerin, "Libya'da Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte. Türkiye buradaki yeni güç. Türkiye'nin BM destekli hükümete verdiği destek çok kritikti. Trablus'u ele geçirmeye çalışan Hafter'e karşı durumu tersine çevirdi" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan karede Bakan Akar'ın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e verilen Rus yapımı savaş helikopterinin önünde durması dikkatlerden kaçmadı. Helikopterin, UMH'ye bağlı Libya Ordusu tarafından Hafter milislerinden ele geçirildiği değerlendiriliyor.

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