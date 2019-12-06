12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7692
  • 6,3913
  • 271.69
  • 108808
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Akar'dan NATO açıklaması

Akar: 'Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı.'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı."

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Etkin pişmanlıktan faydalanıp, 300 FETÖ'cünün ismini verdiler

Etkin pişmanlıktan faydalanıp, 300 FETÖ'cünün ismini verdiler

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! 20 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! 20 ayın zirvesini gördü

İlk kez ziyaret etti! 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu

İlk kez ziyaret etti! 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar
 

POPÜLER HABERLER

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Kabuğunun yüzde 95'i kalsiyum... İşte saymakla bitmeyen faydaları

Kabuğunun yüzde 95'i kalsiyum... İşte saymakla bitmeyen faydaları

'Kar safarisi' nefes kesti!

'Kar safarisi' nefes kesti!

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA