28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8223
  • 6,6019
  • 250.192
  • 92.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'den ABD'nin S-400 'üslubuna' sert tepki: Cevabı hazırlıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel'de bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin 'Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz.' dedi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akar, 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savuna Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Gebele kentine geldi.

Toplantının yapılacağı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi: "Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili'nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz."

- "SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Temasların devam ettiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu: "Yarın ABD Savunma Bakan Vekili ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bu telefon görüşmesinde ve diğer temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nin bilinen görüşlerini, taleplerini tekrar tekrar masaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Yapacağımız temaslarda da ister mektup ister karşılıklı görüşme olsun bütün konular masada ve bilinen görüşlerimizi orada açık ve net bir şekilde ifade etmeye, ortaya koymaya, taleplerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı tutum ve davranış içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii burada stratejik ortaklıktan, müttefiklikten bahsediliyor. Onun ruhuna uygun hareket edilmesi için beklentimizi de ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Biz bugüne kadar NATO konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. Bugüne kadar bu konularda hiçbir şikayet söz konusu değil. Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

İstanbul´da korkunç olay! Kaçırılmak istendi araçtan atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Husiler Suudi Arabistan'ın havalimanını vurdu

Husiler Suudi Arabistan'ın havalimanını vurdu

Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Tekirdağ'da ele geçirildi... 1400'lü yıllara ait

Tekirdağ'da ele geçirildi... 1400'lü yıllara ait

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Önemli açıklama: GKRY en kısa zamanda geri adım atacak

Önemli açıklama: GKRY en kısa zamanda geri adım atacak

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti

Suçüstü yakalanınca... Böyle numara görülmedi

Suçüstü yakalanınca... Böyle numara görülmedi

Tarih onu unutmayacak! Ölümüyle milyonlarca insanı kurtardı...

Tarih onu unutmayacak! Ölümüyle milyonlarca insanı kurtardı...
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Serbest futbolcu statüsündeki yıldızlar!

Serbest futbolcu statüsündeki yıldızlar!

Tarihe ışık tutan konak

Tarihe ışık tutan konak

Havada şok karşılaşma!

Havada şok karşılaşma!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA