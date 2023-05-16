Bakan Akar'dan 'Sinan Oğan'la ittifak olacak mı?' sorusuna cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır. O konuda bizim hem Cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız." ifadelerini kullandı.