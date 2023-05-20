Bakan Akar'dan sınırda çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında açıklama!

AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, dün kentte görevli basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve "Türkiye sınırında çekildiği" iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntülerin "Afganistan-İran, Afganistan-Pakistan" sınırlarında çekilen görüntüler olduğunu belirten Akar, "Şimdi ne diyeceksiniz peki? Vatan, millet diyerek 7 gün 24 saat zorlu arazi ve hava koşullarda görev yapan Mehmetçiğe ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu, fiziki güvenlik sistemlerinden son teknoloji ekipmanlara kadar birçok araç ve sistemin hudut güvenliği konusunda kullanıldığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları, sese duyarlı sensörler var. Tüm bunların Ankara'daki harekat merkezinden de izlenebileceği bir sistem söz konusu. Son 5 sene içinde 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp, karşıt söylemlerde bulundu. Kendisine de yazık. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor. Sana bu bilgileri kimler getiriyorsa bir sor, soruştur."

Bazı kesimler tarafından hudutlara yönelik kullanılan "kevgir", "delik-deşik" ifadelerine de tepki gösteren Akar, "Öyle bir şey yok. Hadi geçin de görelim. Ama öyle bir imaj veriliyor ki Mehmetçiğin bütün emeği göz ardı ediliyor, emeğine saygısızlık ediliyor. Mehmetçiğin emeğine yazık oluyor." dedi.

"DEPREMİN ARDINDAN 80 BİN SURİYELİ DÖNDÜ"



Terörle mücadelenin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akar, "Mehmetçik, teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıktı. Terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları ciddi şekilde ezildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, şöyle konuştu:

"Bu bir süreç. 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile kontrol ettiğimiz bölgelere güneyden, aşağıdaki bölgelerden 1 milyona yakın Suriyeli geldi. Türkiye'den de 1 milyon civarında kişi oraya gitti. Şu anda yaptığımız şey, kontrol ettiğimiz bölgelerdeki hayatın normalleşmesi ve buradaki insanların da BM kriterlerine göre güvenli, gönüllü ve saygın şekilde evine, toprağına dönmesi."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından "Suriye'den Türkiye'ye doğru yoğun bir sınır geçişinin olduğuna" yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, bunun gerçek dışı olduğunu yaptıkları görüşme, inceleme ve denetlemelerle bir kez daha ortaya çıkardıklarını ifade etti.



İddia edilenin aksine depremde kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına dönmesinin söz konusu olduğunu belirten Akar, "80 bin Suriyeli depremin ardından topraklarına, evlerine döndü." diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN FERASETİYLE DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"



Moskova'da, Suriye Savunma Bakanı'nın da yer aldığı üçlü ve dörtlü formatta toplantılar yaptıklarını hatırlatan, bunun bir süreç olduğunu yineleyen Akar, Suriye'nin topraklarının üçte birinin teröristlerin kontrolünde olduğuna dikkati çekti.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı seçimini Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda, terörü destekleyenlerle Silahlı Kuvvetler yan yana gelir mi? KHK'lılar geri döner mi? terörle mücadele biter mi?" şeklindeki sorusu üzerine Akar, bunun varsayıma dayalı bir soru olduğunu belirtti. Ancak objektif verilerin de ortada olduğunu vurgulayan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Terör örgütü, onunla iltisaklı olanlar ve onlara destek verenler, 'Adayımız Kılıçdaroğlu', 'Hapisteki '10 bin-100 bin teröristi çıkaracağız', 'Eğer bize verdikleri sözleri tutmazlarsa seçimden sonra hesabını soracağız', 'Seçimler bitse de takiyeden kurtulsak' gibi açıklamalarda bulunuyor, bu ifadeleri kullanıyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Tehlike büyük. Bunun böyle olmaması için vatandaşlarımıza anlatıyor, onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın ferasetiyle doğru kararı vereceğine ve büyük bir çoğunlukla 'Cumhurbaşkanımız yeniden Sayın Erdoğan'dır' diyeceğine inancımız tam."

"BU NASIL BİR FİTNE FESATTIR"



Akar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanması durumunda sizi tekrar Milli Savunma Bakanlığında görebilecek miyiz?" sorusuna, "Bunun takdiri bende değil" karşılığını verdi.

Bazı internet sitelerinde yer alan "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile arasında soğuk rüzgarların estiğine" yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Akar, "Bunu kim çıkarıyor, bu nasıl bir fitne fesattır anlamak mümkün değil. Bunun vebali vardır. Allah'tan korkacak, kuldan utanacaksın. Ortada böyle bir şey yokken, durup dururken bu nereden çıkıyor anlamak mümkün değil." dedi.

Öte yandan Akar, gazetecilerle buluşması öncesi Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ile Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti, otobüsle şehir turu atarak halkı selamladı.