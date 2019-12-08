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Bakan Akar'dan son dakika Libya mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: '(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir.'

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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir."

Akar: Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

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