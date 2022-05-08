Bakan Akar'dan Mehmetçiğe sürpriz Anneler Günü kutlaması

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da gitti.

Brifingin ardından gözetleme kulesine çıkan Akar, burada nöbet tutan Mehmetçikten hudut tekmili aldı.

Araziye yönelik bilgi alan Akar, daha sonra askerlere annelerinin Anneler Günü'nü kutlayıp kutlamadıklarını sordu.

"Zamanım olmadı" cevabını alması üzerine Bakan Akar, karakol komutanına, askerlerin annesine telefon edilmesi talimatını verdi.

Ceyhun Maraşlı isimli askerin annesi ile görüşmesinin ardından telefonu alan Bakan Akar, "Aslan gibi delikanlı yetiştirmişsiniz, sizleri tebrik ediyorum. Vatanına, milletine büyük bir fedakarlıkla hudut hattında hizmet ediyor. Onunla ne kadar gurur duysanız azdır. Saygılarımızı sunuyor Anneler Günü'nüzü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Maraşlı'nın annesi de "Sizlerden Allah razı olsun. Telefonunuzla çok mutlu oldum. Ceyhun sizlere emanet, biliyorum ki o emin ellerde." diye konuştu.

Terhisine bir hafta kaldığını belirten bir diğer nöbetçi Özcan Harman'ın annesi ile de görüşen Bakan Akar, "Böyle bir delikanlıyı yetiştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Buradan kuş uçurtmuyorlar." dedi.

Harman'ın annesi de Anneler Günü'nü kutlayan Bakan Akar'a teşekkür etti, telefonla görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.