Köprü geçişleriyle ilgili iade süreci başladı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.