Köprü geçişleriyle ilgili iade süreci başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.
Bakan Albayrak, köprü geçiş cezalarının iadesine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır."
Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır. pic.twitter.com/nWCTaCv1Kw— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 11, 2019
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