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Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Bakan Albayrak: 'Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı.'

27 Ekim 2020 Salı 16:15 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:28
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Bakan Albayrak: "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı."

Albayrak: "Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var"

Albayrak: "Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor."

Albayrak: "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi."

Albayrak: "Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar."

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