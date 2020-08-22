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Bakan Albayrak: Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından arayan ve mesaj atan herkese teşekkür ederek, 'Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 07:33 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 07:45
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin ardından vatandaşların verdiği tepkilere teşekkür etti.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasına vatandaşın verdiği tepkileri gösteren fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese Teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ZAFER İNANANLARINDIR"

Öte yandan Albayrak, 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan sondaj çalışmalarından bugüne yapılan faaliyetlerin anlatıldığı bir videonun da yer aldığı başka bir paylaşımında ise şu cümlelere yer verdi:

"Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun."

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