Bakan Albayrak, geleceğin yazılımcılarına seslendi

DHA 19 Mayıs 2020 Salı 23:34 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 23:34

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 Milyon İstihdam sayfasının paylaştığı videoyu alıntılayarak, "Gençler, mutluluğunuzu görmek harika. Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekalarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'#1milyonyazılımcı' etiketiyle paylaşılan videoda, yazılım eğitiminden yararlanan gençlerin sözlerine yer verildi. Videonun son bölümünde ise Bakan Berat Albayrak'ın, "Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarında size çok büyük avantaj sağlayacak bu fırsatı değerlendirin" sözleri yer aldı.

Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! ����



Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz. #1MilyonYazılımcı #19Mayıs1919 https://t.co/6QuE3fdNwl — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2020



