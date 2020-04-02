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  • Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Güncel

Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Albayrak: 'Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız.'

AA02 Nisan 2020 Perşembe 12:18 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 12:18
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