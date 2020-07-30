30 Temmuz 2020 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 22:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var" dedi.

Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV %18'den 8'e indirildi.

İş yeri kira stopajı %20'den yüzde 10'a indirildi.

Bakan Albayrak, "Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1’e indirdik" açıklamasında bulundu.