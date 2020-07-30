İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0042
  • EURO
    8,2987
  • ALTIN
    440.101
  • BIST100
    1126.9
Güncel

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! KDV'de indirim

Bakan Albayrak, 'Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik' dedi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 22:34
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var" dedi.

Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV %18'den 8'e indirildi.

İş yeri kira stopajı %20'den yüzde 10'a indirildi.

Bakan Albayrak, "Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1’e indirdik" açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.