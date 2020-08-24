24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:13

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

TÜM İMKANLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!



Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. #Giresun — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 24, 2020



