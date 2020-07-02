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Güncel

Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırı: Gözaltına alınan kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:31
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