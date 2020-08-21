İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2020 Cuma / 2 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3491
  • EURO
    8,6716
  • ALTIN
    457.973
  • BIST100
    1109.88
Güncel

Bakan Albayrak: 'Zafer, inananlarındır'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Zafer, inananlarındır. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun' dedi.

DHA21 Ağustos 2020 Cuma 22:28 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 22:28
ABONE OL

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadelerini kullandı. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.