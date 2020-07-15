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Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz' dedi.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:43
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Albayrak, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle" ifadesini kullandı. Albayrak'ın paylaştığı videoda ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar, vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi yeniden yaşamayı göze almadan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu milleti bölemez, bu devleti yıkamaz" sözleri yer aldı.

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