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  • Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a 'sosyete' cevabı: Köyden gelen ben mi sosyeteyim, babası ve amcası bakan olan o mu?
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Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a 'sosyete' cevabı: Köyden gelen ben mi sosyeteyim, babası ve amcası bakan olan o mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP'li Faik Öztrak'ın 'sosyete' söylemine cevap verdi. Albayrak, 'Kendi imkanlarıyla köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, yoksa 7 sülalesi, dedesi, babası, amcası devletin her imkanını kullanan mı' ifadelerini kullandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:09
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Albayrak, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Sizde sosyete damat çok. Tavsiyemiz, bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin' sözlerine sert çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "sosyete" söylemine karşı Albayrak, babasının kendi imkanlarıyla 2 oğlunu bir noktaya getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Köyden çıkmış gelmiş, bugün 80 yaşına gelmiş bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım, 7 ceddi 7 sülalesi dedesi, babası, amcası bakanlıklardan milletvekilliklerine kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak, peki bu insanlar ne olacak. Babam bizi kimseye minnet etmeden kendi imkanlarıyla yetiştirdi. Bu çelişki bu siyasetin çukur seviyeyesine inmeyi zul addediyorum. Bizi babamız şöyle yetiştirdi, Allah'tan başka hiç kimseye minnet etmeyip kimseye de dayanmayacağız."

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