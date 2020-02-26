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Bakan Albayrak'tan Erdoğan paylaşımı: İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı. Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda 'İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız... ' ifadesini kullandı.

HABERİN
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26 Şubat 2020 Çarşamba09:56 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:08

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunRTE" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, siyasiler, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar yaptıkları paylaşımla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafına sıklıkla yer verildi.

"İYİ Kİ DOĞDUNUZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ... "

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız... " dedi.

Bakan Albayrak'tan Erdoğan paylaşımı: İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız...

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