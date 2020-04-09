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Son dakika... Bakan Albayrak: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz

Bakan Albayrak, 'Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz' dedi.

09 Nisan 2020 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 15:29
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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