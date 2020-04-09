Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 9, 2020
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6e90FNPVTQ