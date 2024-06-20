Bakan Bak açıkladı: Gençlik Yaz Okulları programlarından ücret talep edilmeyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ücretsiz tatil fırsatı sunan Gençlik Kamplarının ardından gençlere ücretsiz eğitim ve eğlence fırsatı tanıyacak olan Gençlik Yaz Okulları'nın müjdesini verdi. GSB, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde 'Gençlik Yaz Okulları' ile gençlere yaz tatilinde hizmet verecek.

Gençlik Yaz Okulları'nın 1 Temmuz itibarıyla gençlere kapılarını açacağını ve 1 Eylül tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Bakan Bak, "Yaz aylarında yüzbinlerce çocuğumuzu güvenli bir ortamda, tamamen ücretsiz hizmet veren gençlik kamplarımızda buluşturuyoruz. Şimdi bunun yanında gençlik merkezlerimizde, spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı sunacak olan Gençlik Yaz Okullarımızı da hizmete açıyoruz. Tatilini daha verimli geçirmek isteyen 11-18 yaş arası bütün evlatlarımızı Gençlik Yaz Okulları'na bekliyoruz" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİN SOSYAL BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK TEMEL AMAÇLARIMIZDAN BİRİ"



Bakan Bak, Gençlik Yaz Okulları'na katılan gençlerin aynı zamanda; Türkiye'nin 81 ilinde ve pek çok ilçesinde, yıl boyunca 7/24 hizmet veren gençlik merkezlerinin faaliyetlerini deneyimleme, Bakanlığın diğer projeleri hakkında bilgi sahibi olma şansı bulacaklarını da dile getirdi.

BAKAN BAK, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:



"Yoğun geçen öğretim yılının ardından gençlerimize eğlenceli ama bir o kadar da eğitici bir program hazırladık. Gençlerimizin sosyal bağlarını güçlendirmek temel amaçlarımızdan biri. Aynı zamanda spor yapma alışkanlığı kazandırmak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak, yeni dostluklar kurmalarını sağlamak da önem verdiğimiz konular arasında öncelikli sıralarda yer alıyor. Ayrıca yaz okullarımızda gençlerimize milli, manevi ve kültürel değerlerimizi aktarmak ve gönüllülük faaliyeti yapma alışkanlığı kazandırmak da istiyoruz. Gençlerimiz, Gençlik Yaz Okulları'ndaki bir dönemlik eğitimin ardından, özel olarak ilgilendikleri alanlarda, yeteneklerini geliştirmek, keyifli vakit geçirmek için 'Merkezimde Bu Yaz' etkinlikleri ile de tatillerinin kalan kısmını yine gençlik merkezlerimizde değerlendirebilirler."

GENÇLİK YAZ OKULLARI, İKİ FARKLI YAŞ GRUBUNA HİZMET VERECEK



Gençlik Yaz Okulları; 11-14 ve 15-18 yaş grupları olmak üzere 2 farklı grubuna hizmet verecek. Her dönemin programı kültür-sanat, spor ve gönüllülük temaları çerçevesinde planlandı. Her gençlik merkezinin kendi kapasitesine göre belirlenen kontenjan kapsamında hizmet vereceği yaz okullarında, imkanlar dahilinde akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, bilgi yarışması, el sanatları, sokak oyunları, güzel konuşma sanatı, sahne sanatları, gönüllülük faaliyetleri, halk oyunları, temel dini bilgiler, ailelerle gönüllülük çalışmaları, gezi gibi etkinlikler olacak.

GSB Gençlik Yaz Okulları'na başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezlerinden bizzat yapılabilecek. Kontenjan için kayıtların dolması durumunda yedek olarak kayıt olunabilecek.