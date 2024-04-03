Bakan Bak, Ankara'da sporcularda iftarda bir araya geldi

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yüz akımız sporcularımızla iftar sofrasında buluştuk. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bu akşam Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yüz akımız sporcularımızla iftar sofrasında buluştuk.



Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızın her daim yanındayız.�������� ♂️ pic.twitter.com/rbUwNdTFSh — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) April 3, 2024