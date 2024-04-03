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Bakan Bak, Ankara'da sporcularda iftarda bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sporcularla iftar yaptı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
Bakan Bak, Ankara'da sporcularda iftarda bir araya geldi
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Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yüz akımız sporcularımızla iftar sofrasında buluştuk. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

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