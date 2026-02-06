İSTANBUL 16°C / 11°C
  Bakan Bayraktar, asrın felaketinde yitirilen canları andı
Güncel

Bakan Bayraktar, asrın felaketinde yitirilen canları andı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, 'Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik, milletçe birlik içerisinde zorlukları aşmaya gayret ettik.' ifadesini kullandı.

6 Şubat 2026 Cuma 09:52
Bakan Bayraktar, asrın felaketinde yitirilen canları andı
Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremleri ve yaşananları "asrın felaketi" olarak nitelendirdi.

Yitirilen canları rahmetle andığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"6 Şubat, takvim yapraklarında bir tarih değil, kalbimizdeki dinmeyen sızının adıdır. O günlerde Türkiye, asrın görmediği bir felaketi yaşadı. Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik, milletçe birlik içerisinde zorlukları aşmaya gayret ettik. Aradan geçen 3 yılda yıkılanın yerine daha iyisini koymak, yarım kalan hikayeleri tamamlamak için durmaksızın çalıştık. Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum."

  • alparslan bayraktar
  • asrın felaketi
  • deprem

