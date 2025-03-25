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Bakan Bayraktar, Erzurum'da çocuklara, pamuk şeker ve çeşitli hediyeler verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AA25 Mart 2025 Salı 19:56 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Erzurum'da çocuklara, pamuk şeker ve çeşitli hediyeler verdi
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Bakan Bayraktar, kentteki temasları kapsamında Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi ve il protokolü tarafından kapıda karşılanan Bayraktar'a çiçek takdim edildi.

Şeref defterini imzalayan Bayraktar, daha sonra Vali Çiftçi'den makamında kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, ikindi namazında Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Darülfunun Camisinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "çocuklarla cami şenliği" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Bakan Bayraktar, çocuklara, pamuk şeker ve çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bayraktar, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le bir süre görüştü.

Bayraktar, son olarak AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya geldi.

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