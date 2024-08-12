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Güncel

Bakan Bayraktar, kömürden elektrik üreten santral yöneticileriyle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kömürden elektrik üreten santrallerin yöneticileriyle görüştü.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, kömürden elektrik üreten santral yöneticileriyle bir araya geldi
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Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yerli kömürden elektrik üreten santrallerin yöneticilerini Bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.

Sektör paydaşlarıyla santrallerin yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydeden Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için tüm yerli kaynaklarımızı en yüksek potansiyelde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda yerli kömürden elektrik üretimini artırmak ve santrallerin sürdürülebilirliğini sağlamak da kritik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

  • yerli kömür
  • elektrik üretimi
  • enerji sektörü

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