Bakan Bayraktar Platin'e konuştu! Ağustos ayı sayısı okurlarının karşısına çıkıyor

Platin Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısı okuyucusuyla buluşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Platin'in bu sayısı için özel açıklamalarda bulundu.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN PLATİN'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Platin Dergisi'ne verdiği özel röportajda, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefini detaylarıyla aktarıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda doğal gazdan petrole, madenden nükleere kadar atılan her adımın bu hedefe hizmet ettiğini vurgulayan Bayraktar, ulusal enerji stratejisinin üç temel sacayağını; arz güvenliği, yerli ve milli kaynakların etkin kullanımı ile 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi olarak tanımlıyor.

YEŞİL HİDROJEN: ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN STRATEJİK UNSURU

Editör Tuğba Kaya Mursaloğlu imzalı dosyada yeşil hidrojen teknolojisinin yalnızca temiz enerji üretimi açısından değil; sanayi altyapısının yeniden inşası, karbon nötr ekonomi ve enerji diplomasisinin geleceği açısından da taşıdığı stratejik önem ele alınıyor.

İNOVASYON VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAĞINDA YENİ ENERJİ EKOSİSTEMİ

Enerji üretimi ve depolama sistemlerinden girişimcilik tabanlı iş modellerine uzanan dönüşüm süreci, yapay zekâ, blockchain ve akıllı şebekeler gibi teknolojiler eşliğinde yeni bir enerji vizyonuna kapı aralıyor. NATO'nun DIANA Programı gibi uluslararası girişimlerle desteklenen bu vizyon, enerji sektörüne yönelik stratejik fırsatlar sunuyor.

VERİ MERKEZLERİNDEN İKLİM YASASINA: İŞ DÜNYASINA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASI

Ağustos sayısında ayrıca, veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacından İklim Kanunu'nun getirdiği yeni yükümlülüklere; ESG stratejilerinden karbon yönetimine kadar pek çok başlık, iş dünyasının sürdürülebilir dönüşüm sürecine ışık tutuyor.

Türkiye'nin enerji vizyonunu geleceğe taşıyan teknoloji, politika ve liderlik perspektiflerini anlamak isteyenler için güçlü bir başvuru kaynağı niteliğindeki Ağustos sayısı tüm bayilerde...