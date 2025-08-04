Bakan Bayraktar Platin'e konuştu! Ağustos ayı sayısı okurlarının karşısına çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Platin Dergisi'ne verdiği özel röportajda, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefini detaylarıyla aktarıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda doğal gazdan petrole, madenden nükleere kadar atılan her adımın bu hedefe hizmet ettiğini vurgulayan Bayraktar, ulusal enerji stratejisinin üç temel sacayağını; arz güvenliği, yerli ve milli kaynakların etkin kullanımı ile 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi olarak tanımlıyor.
Editör Tuğba Kaya Mursaloğlu imzalı dosyada yeşil hidrojen teknolojisinin yalnızca temiz enerji üretimi açısından değil; sanayi altyapısının yeniden inşası, karbon nötr ekonomi ve enerji diplomasisinin geleceği açısından da taşıdığı stratejik önem ele alınıyor.
Enerji üretimi ve depolama sistemlerinden girişimcilik tabanlı iş modellerine uzanan dönüşüm süreci, yapay zekâ, blockchain ve akıllı şebekeler gibi teknolojiler eşliğinde yeni bir enerji vizyonuna kapı aralıyor. NATO'nun DIANA Programı gibi uluslararası girişimlerle desteklenen bu vizyon, enerji sektörüne yönelik stratejik fırsatlar sunuyor.
Ağustos sayısında ayrıca, veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacından İklim Kanunu'nun getirdiği yeni yükümlülüklere; ESG stratejilerinden karbon yönetimine kadar pek çok başlık, iş dünyasının sürdürülebilir dönüşüm sürecine ışık tutuyor.
Türkiye'nin enerji vizyonunu geleceğe taşıyan teknoloji, politika ve liderlik perspektiflerini anlamak isteyenler için güçlü bir başvuru kaynağı niteliğindeki Ağustos sayısı tüm bayilerde...