Bakan Bayraktar: Sıfır Atık, Türkiye'den doğan uluslararası bir marka

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, enerji verimliliğinin artırılması ve atık oluşumunun önlenmesine ilişkin yeni bir adım attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin uluslararası anlamda değer ifade eden önemli bir marka haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık, Türkiye'den doğan uluslararası bir marka. Biz bu markayla şimdi özellikle enerjide en temel konulardan biri olan enerji verimliliğini, çok daha farkındalığı artmış bir şekilde bütün Türkiye ve dünya gündemine taşımış olacağız. Enerjide hem Türkiye olarak hem de dünya olarak önemli açmazlarla iç içeyiz. Çünkü bir taraftan dünyada muazzam bir enerji talebi var, bir taraftan da dünya, çevre ve iklim kriziyle boğuşuyor. Buna hitap edecek çok önemli inisiyatiflerden biri Sıfır Atık ve onu biz şimdi enerji verimliliğiyle taçlandıracağız."

Türkiye'nin 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı bulunduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, bu plan çerçevesinde kamu ve özel sektörde yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım hedeflendiğini bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağına dikkat çekerek, "Türkiye'nin iklim hedefleri ve bu sene ev sahipliği yapacağımız COP31 gündemiyle beraber inanıyorum ki Sıfır Atık ve enerji verimliliği el birliğiyle, dünyaya ve Türkiye'ye çok önemli mesajlar vereceğiz. Bunlar, bu mesajların ötesinde bizim ekonomimize, günlük hayatımıza ve çevreye olan sorumluluğumuzu da doğru şekilde yerine getirmemize katkı sağlayacaktır. Bu imzaladığımız protokol, bunun çerçevesini oluşturuyor." diye konuştu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da tarihi bir imza için bir araya geldiklerini belirterek, "Sıfır Atık Vakfımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız arasında önümüzdeki yılları da kapsayan güçlü bir işbirliği anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz." dedi.

Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve liderliğinde, Bakan Bayraktar öncülüğünde Türkiye'de ve dünyada yeni bir enerji verimliliği kampanyası başlatacaklarını belirterek, bu kapsamda ülkede iki önemli etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

Enerji verimliliği ve buna bağlı başka çalışmaları COP 31'de dünyaya duyuracaklarını dile getiren Ağırbaş, "Dünyanın diğer ülkeleriyle ve Birleşmiş Milletler'in organizasyonlarıyla beraber dünyadaki enerji sarfiyatını düşüreceğimiz global bir çalışmaya imza atacağız." dedi.

Bayraktar ve Ağırbaş imza töreni öncesinde Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen Sanat ve Tasarım Atölyeleri'ni gezdi.

Protokol ile enerji ve tabii kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, atık oluşumunun önlenmesi, kaynak verimliliğinin artırılması, döngüsel ekonomi yaklaşımının ve sektörde döngüsel sistemlerin yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi için Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasında kamu-sektör-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.