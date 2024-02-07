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Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında işçilerle bir araya gelmesinin ardından Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret eden Bayraktar, sendikanın genel başkanı Hakan Yeşil'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bayraktar'a burada maden ocağı figürünün bulunduğu heykel takdim edildi.

Daha sonra kent merkezinde esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Bayraktar, bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Sohbet sırasında bir kadının, kaçak ocakların kapatılmasını ve özel işletmelerin madencilere haklarını tam olarak vermesini istediklerini söylemesi üzerine Bayraktar, denetlemelerin ve gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Valiliği de ziyaret eden Bayraktar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, son olarak Valilik binası önünde kentte görev yapan gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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