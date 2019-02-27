Bakan Berat Albayrak'tan 'Kushner' paylaşımı: Ekonomik işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştük ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilen Kushner ile yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.