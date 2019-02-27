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Bakan Berat Albayrak'tan 'Kushner' paylaşımı: Ekonomik işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştük

ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilen Kushner ile yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

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Hazine Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.  Albayrak, "Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük" ifadelerini kullandı.

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