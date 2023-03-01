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Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'den geçerek yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili paylaşımda bulundu. Kararın hayırlı olmasını dileyen Bakan Bilgin, 'Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü.' dedi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 01:20 - Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları 24 yıllık sorunun artık çözüldüğünü belirterek, "hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"24 YILLIK EYT SORUNU ARTIK ÇÖZÜLDÜ"

Bakan Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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