Bakan Bilgin: Çocukların sorunlarına eğilmek sorumluluğumuzun bir parçası

AA 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:20 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:20

Bilgin, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba Mahallesi'nde Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında oluşturulan yaşam alanlarını ziyaret etti.

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı alanda incelemelerde bulunan Bilgin, mevsimlik işçilere sunulan sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Yaşam alanındaki sosyal destek merkezinde eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Bilgin, çadırlarında ziyaret ettiği mevsimlik işçilerle de sohbet etti.

Bilgin, daha sonra mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Bakan Bilgin'e, Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan Özcan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo eşlik etti.

Bilgin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerleşkede verilen hizmetin çok önemli bir sosyal hizmet olduğunu söyledi.

Çalışanların aileleri ve çocuklarıyla birlikte eğitim, sağlık ve bütün sosyal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ILO'nun faaliyet yürüttüğünü ve bu faaliyetlerinin Bakanlık ve Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri tarafından desteklendiğini belirten Bilgin, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Bilgin, şunları kaydetti:

"Bilhassa sağlık sorunları ve çocukların sorunlarına eğilmek hem insani hem de bizim çalışma hayatıyla ilgili sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Çocukların korunması ve geliştirilmesi, çalışan çocuklar sorununun önlenmesi, çocuk emeğinin kullanılması ve istismar edilmesiyle mücadele de bizim bir görevimiz. Bu bakımdan çocukların korunmasına yönelik onların eğitimini, sosyal ve şahsiyet gelişimlerini sağlayacak aşamada onlara verilen destekleri çok önemli buluyoruz. Bu desteği verdikleri için bizimle beraber oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum bu sorunları birlikte çözeceğiz."

- DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ

12 Haziran, çocuk emeğine dikkati çekmek, çocuk işçiliğine karşı küresel kampanyaya destek vermek ve çocuk işçiliğine karşı tüm dünyada gittikçe büyüyen hareketi artırmak amacıyla 2002'de ILO tarafından "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" ilan edildi.

Türkiye'de de kabul edilen ve her yıl etkinliklerin yapıldığı 12 Haziran günü, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasındaki kararlılık üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

Dünyada ve Türkiye'de bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle çocuk işçiliğinin hala ciddi bir sorun olduğu ve mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği mesajı veriliyor.

Öte yandan, BM Genel Kurulu 28 Temmuz 2019'da gerçekleştirdiği toplantıda, 2021 yılını "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı" ilan etti.

- METİP HAKKINDA

Türkiye'de mevsimlik gezici geçici tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı yapılan çalışma içinde, çalışma koşullarının zorluğu, tehlikeleri ve gezici olarak yapılmasından dolayı çocuk işçiliği özel olarak ele alınıyor.

Bu kapsamda, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, işçiler ve çocuklarına başta barınma, eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin yerinde sunulması amacıyla "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Başbakanlık genelgesi kapsamında Bakanlık tarafından METİP yürütülüyor.

METİP çerçevesinde, mevsimlik tarım işçisi ailelerin yoğun olarak bulunduğu 20 ilde, başta elektrik ve su altyapısı olmak üzere eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin verildiği geçici yerleşim alanları oluşturuluyor.