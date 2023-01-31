Bakan Bilgin, Denktaş ve Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti

Başkent Lefkoşa'da ilk olarak Kıbrıs Türklerinin lideri Küçük'ün anıt mezarına giderek çelenk koyan Bakan Bilgin'e, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Bilgin, daha sonra KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarına çelenk koyup dua etti.



Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ışık tutan, bütün Türk coğrafyasında iz bırakan bir lider olduğunu ve unutulmayacağını ifade etti.

Merhum Denktaş'ın anıt mezarının ziyareti sırasında Bilgin, Serdar Denktaş ile de bir süre sohbet etti.