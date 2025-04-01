Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 TV'de Kahraman Poyrazoğlu'nun sunumuyla izleyiciyle buluşan Basın Ekspres'e bağlandı. Bakan Bolat, canlı yayında özel açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

#CANLI Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türk milleti, 22 yılda bu çabaları nasıl bozguna uğrattıysa, yarın da bozguna uğratacaktır. pic.twitter.com/0TcLlN9e6L — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 1, 2025

Azizi milletimiz 22 senede bu çabalarını nasıl bozguna uğrattıysa yarın da bozguna uğratacaktır. Makosenli koltuklarda oturanlar lüks yerlerde birbirleriyle makara yapanlar iktidara, sokaktan ya ekonomiye darbe vurarak bu çabaları içinde vurmaya çalışıyorlar.

BAKAN BOLAT'TAN ESNAFA VE VATANDAŞA ÇAĞRI

Dünya Türkiye'nin yükselişini ekonomik yükselişini, savunma sanayiinde dış politikalarını takdir ederken ana muhalefetin bu tavrı son derece kötüdür. Vatandaşımız suhuletle cevap verecektir.

#CANLI Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Değerli vatandaşlarımız yarın, öbür gün planladıkları alışverişler varsa yarın yapsınlar, kendilerinden rica ediyoruz. Bu bozgunculara karşı Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenlere karşı verilecek en iyi cevap budur. pic.twitter.com/C1l5dHDDDo — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 1, 2025

Değerli vatandaşlarımız yarın öbür gün ondan sonraki gün planladıkları alışverişler varsa yarın yapsınlar. Kendilerinden rica ediyoruz. Bozgunculara karşı Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenlere karşı verilecek cevap budur. Boykot çağrıları yapanlara maddi zarara uğrayanlar tazminat davası açabilirler.

Türkiye ekonomisi yükselişini devam ettirecektir. Bütün dünya Türkiye'yi takdir ediyor. Ama içeriden bozguncu muhalif çevre Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyor. Çalışan, üreten, ülkesi vatandaşı halkı için gece gündüz mücadele edenlerle, konserde yolsuzluk yapan, belediyecilikte başarısızlıklarını algılarla sosyal medyalardan ört bas etmeye çalışanlarla aradaki farkı vatandaş mutlaka görmüştür, görecektir.

Boykot çağrılarına ilişkin açıklama Esnafın davas açma hakkı var

"60 DARBESİNDE DE 28 ŞUBAT'TA DA AYNI MIZRAKLAR VAR"

1960 darbesinin arkasında hangi parti varsa, 28 Şubat'ı destekleyen arkasında kimler varsa 28 Şubat'ta muhafazakar-dindar sahipleri olan şirketlere ambargoyu kimler yayınlıyorsa, 19 Mart'tan sonraki gelişmelerde de aynı zihniyet aynı parti aynı mızraklar var. Çok dikkatli olmamız gerekir.

Vatandaşlarımızın devletimize güvenmeye devam etsinler.