Bakan Bolat: 372 firmaya ve 395 markaya 1,7 milyar lira destek sağladık

Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler (TDKF) Derneği ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı'nın açılışı İTÜ'nün Ayazağa yerleşkesinde yapıldı.

Programın açılış dersini veren Bakan Bolat, konuşmasında, Turquality'nin 20. yılı olduğunu hatırlatarak, "Turquality, Türkiye'ye katma değerli bilgi ekonomisinin, teknolojik payın, inovasyonun, markalaşmanın değer katacağı bir ihracat atağı sağlamak için ortaya çıkarılmış projeydi. Bu projenin hem Turquality hem de markalaşma ayağı var. Her ikisi üzerinden çok ciddi destekler verilerek Türkiye'mizin katma değerini, üretim miktarını ve ihracatının daha fazla artmasını sağlayan güzel markalar ortaya çıktı." diye konuştu.

Bakan Bolat, ihracatla marka arasında doğrusal bir ilişki olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güçlü markalar ihracat kapasitesini ve değerini artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 2023 itibarıyla Türkiye'nin mal ihracatını 255,8 milyar dolara çıkardık. Bu rekoru, sayısı 140 bine ulaşan mal ihracatçılarımızla gerçekleştirdik. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payı da yüzde 40,3'e yükseldi. Bu oran 2002'de yüzde 30 civarındaydı. 240'tan fazla ülkeye ve gümrük bölgesine toplam 12 bin 886 kalem farklı ürün ihraç edebilmeyi başardık. Bundan sonrası bu yapılan miktarların kalite, marka boyutlarını artırarak ihracat gelirimizi çarpan etkisiyle arttırabilmek.

49 ülkenin her birine 1 milyar dolardan fazla ihracat yapabildik. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün grubu, fasıl sayısı da 54'e ulaştı. 39 fasılda da tarihin en yüksek ihracatını yaptık. 30 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştı. Orta Vadeli Programımızda bu yıl için tespit ettiğimiz hedef 267 milyar dolar mal ihracatıdır. Bu bizim için yüzde 4,5-5 civarında bir artışın gerektiğini göstermekte. Ocak ayında iyi başladık. Yaklaşık yüzde 3,60 artışla 20 milyar doların üzerinde tarihin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik. Sevindirici olan haziran ayından bu yana her ay bir önceki yılın aynı ayının üstüne ekleyerek ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorları kırıyoruz."

"TURQUALİTY PROGRAMI, FİRMALARIMIZI HEM MARKALAŞTIRDI HEM DE KURUMSALLAŞTIRDI"



Bakan Bolat, devletin verdiği bütçenin yüzde 60'ını hibe ve desteklerle ihracatçılara geri verdiklerine değinerek, Turquality'nin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bu yıl, 24 milyar doları kredi, 26 milyar doları sigorta desteği olarak 50 milyar dolar ihracat kredi desteği ve ihracat sigorta desteği vereceklerini anlatan Bolat, amaçlarının birim ihracat değerini yükseltmek olduğunu söyledi.

Bolat, dünyada kaliteli Türk ürünleri imajının giderek oturduğuna işaret ederek, "Turquality programı 20 yıl önce temelleri atıldığından bu yana firmalarımızı hem markalaştırdı hem de kurumsallaştırdı. Kişi başına ihracat değerimiz 2002'de 0,75 dolar iken 2023'te 1,57 dolara çıktı." dedi.

Markaların ülkelerin dünyadaki bilinirliğini artırdığına dikkati çeken Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli markamız Türk Hava Yolları. Dünyanın neresine gidersek gidelim övgüyle bahsedilen markamız. Yeni markalarımıza çok ihtiyacımız var. Bölgesel markalarımız var. Global markalarımız da inşallah yakın gelecekte artacaktır. Güçlü markalar birim ihracatının değerini arttırıyor ve ekonomik gelişmeyi hızlandırıyor. Bu anlamda Turquality, Ticaret Bakanlığımızın göz bebeği bir proje. İhracatçılarımızın yeni marka değerleri oluşturmalarını desteklemeye devam edeceğiz.

Turquality yalnızca bir markalaşma yolculuğu değil aynı zamanda bir kurumsallaşma, yönetişim, profesyonelleşme yolculuğu. 288 firmanın 309 markası mal ihracatında, 57 firmanın 59 markası hizmet ihracatında ve 27 firmanın 27 markası da E-Turquality de olmak üzere toplam 372 firmanın 395 markası Turquality projesi kapsamında sınıfı geçmişlerdir. Turquality ve marka programından faydalanan 372 firmamıza ve 395 markamıza 2023 yılında Ticaret Bakanlığı olarak 1,7 milyar lira destek sağladık. Ülkemiz ihracatının yüzde 13'ünü Turquality ve marka programındaki firmalar sağlıyor."

"YEŞİL VE DİJİTAL EKONOMİ İÇİN YENİ FİNANSMAN PAKETLERİ AÇIKLANACAK"



Bolat, Turquality kapsamında 180'den fazla ülkede tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "100'e yakın ülkede 2 bin 851 satış ve pazarlama birimleriyle Türk ürünleri ve markalarının bayrağı taşınıyor. 40 sene önceki dünyada bilinen ve katma değeri daha düşük olan ürünlerimiz varken, Türk makinası, Türk seramiği, Türk tekstili, Türk savunma sanayi ürünleri artık dünyada güçlü ürünlerimiz. Avrupa'nın 1 numaralı beyaz eşya, 3 numaralı elektronik eşya ihracatçısıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada, özellikle batıda yeşil ekonomi kavramı çok önemli olduğuna değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2026'nın başında sınırda karbon vergisi başlayacak. Bu, özellikle alüminyum, demir-çelik, tekstil ve enerjide ciddi bir maliyet oluşturacak. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızı hazırlamaya büyük gayret ediyoruz. Hem bakanlıklar arası koordinasyon hem de finansal, teknik destek noktalarında yoğun gayretin içindeyiz. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ve Türk Eximbank, yeşil ve dijital ekonomi için yeni finansman paketleri hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan onayı aldığımızda bu paketler açıklanacak. Böylece, yeşil ekonomiye, dijital ekonomiye daha iyi hazırlama konusunda firmalarımızın elini rahatlatacağız."