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Güncel

Bakan Bolat, Amerikalı mevkidaşı Raimondo ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile bir araya geldi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 22:24 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Amerikalı mevkidaşı Raimondo ile görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Raimondo ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin ve karşılıklı yatırımların artırılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiklerini kaydeden Bolat, uzun vadede ticari ilişkileri güçlendirme niyetinde olduklarını paylaştıklarını aktardı.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Karşılıklı olarak ikili ticaretimizi 100 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimizde mutabık kaldık. ABD ile karşılıklı yatırımların 26 milyar dolara ulaşmasına ilişkin memnuniyetimizi ve bu yatırımların zamanla karşılıklı olarak artacağına inancımızı belirttik.

"İKİLİ TİCARETİMİZE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ayrıca üçüncü ülkelerde yapılacak ortak yatırımları arttırmak üzere işbirliğimizin geliştirilmesi için temaslarımızın arttırılması hususunu teyit ettik. Bunların yanında mart ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz yapay zeka, 5G, siber güvenlik ve veri konularını kapsayan Dijital Diyalog için yüz yüze çalıştay sayesinde attığımız somut adımların ikili ticaretimize yeni bir boyut kazandırmasını çok önemli bulduğumuzu ifade ettik."

  • Ticaret Bakanı
  • ABD Ticaret Bakanı
  • Washington görüşmesi

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