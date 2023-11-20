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Bakan Bolat, ihracatçılara sağlanan destekleri değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın ekim sonu itibarıyla ihracatçılara toplam 33,6 milyar dolar destek sağladığını belirterek, kurumu ziyaretinde bu desteklerin artarak devamı için istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Bakan Bolat, ihracatçılara sağlanan destekleri değerlendirdi
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Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'de ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve ihracatçıların girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması gibi çeşitli amaçlara sahip Türk Eximbank'ı ziyaret ederek, brifing aldıklarını kaydetti.

Ziyareti sırasında kurum tarafından sağlanan destekleri istişare ettiklerini vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük ihracat kredi ve alacak sigortası kuruluşu olan Türk Eximbank, Ekim 2023 sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 15,1 milyar dolar kredi, 18,5 milyar dolar sigorta ve garanti olmak üzere toplam 33,6 milyar dolar destek sağladı. Bu desteklerin artarak devam etmesi için hayata geçirilen projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve ekibine başarılar diliyoruz."

  • Ömer Bolat
  • Türk Eximbank
  • ihracatçı

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