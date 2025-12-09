İSTANBUL 11°C / 7°C
9 Aralık 2025 Salı
Güncel

Bakan Bolat: Libya ile mutabakata vardık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya ile bu ülkedeki müteahhitlik alacakları ve ihtilaflı konuların çözümüne ilişkin görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

AA9 Aralık 2025 Salı 16:38
Bakan Bolat: Libya ile mutabakata vardık
ABONE OL

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile birlikte Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren'in, Türk müteahhitlik firmalarının ve ilgili teknik ekiplerin katılımıyla çevrim içi toplantı yaptıklarını belirtti.

Toplantının temel amacının Libya'da 14 yıldır çözülemeyen müteahhitlik alacakları ve ihtilaflı konuların çözümü için oluşturulan Görev Gücü'nün yeni çalışma takvimini netleştirmek olduğu bilgisini veren Bolat, "Türkiye ve Libya olarak, önümüzdeki haftadan itibaren ihtilaflı alacaklar konusunda Türk firmalarımız ile Libya kamu otoriteleri arasında birebir görüşme takviminin belirlenmesi ve görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

Bolat, toplantıyla Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktasının daha aşıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Her iki ülke hükümeti olarak hedefimiz, 2011 yılından bu yana devam eden ihtilaflı konuların ve alacakların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve 2026 yılı başından itibaren Libya'nın kalkınması için yürütülecek projelerde Türk müteahhitlik firmalarımızın çalışmalarının hızlandırılmasıdır."

